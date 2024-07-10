اختتام مسرحية "ميوزيكال سكول" في "سيتي ووك" بجدة

اختتمت مسرحية (ميوزيكال سكول) أمس، عروضها على خشبة المسرح العربي بـ(سيتي ووك) بمدينة جدة؛ التي استمرت على مدى خمسة أيام ضمن فعاليات موسم جدة 2024.
ودارت أحداث المسرحية في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يعود الفنان محمد هنيدي لتقديم شخصيته الشهيرة (رمضان مبروك أبو العلمين حمودة) التي سبق أن قدمها في فيلم ومسلسل بنفس الاسم.
وواجهت الشخصية الرئيسية في هذا العرض عدة مواقف طريفة مع المدرسين والطلاب وأولياء الأمور أثناء محاولته إدارة المدرسة بعد طلب مالكتها المساعدة في إدارتها، ومواجهة مجموعة من المواقف التي تعيق إحلال النظام في المدرسة، ومحاولة التغلب عليها.
وشارك في بطولة المسرحية إلى جانب الفنان محمد هنيدي، نخبة من الفنانين منهم نيرمين الفقي ومحمد ثروت ومحمود حافظ ونانسي صلاح وأحمد سلطان وغيرهم، وقد تمت كتابة السيناريو والحوار من قبل أحمد محارب وخليفة سمير، فيما تولى تلحين الموسيقى أحمد طارق يحيي، وأخرج المسرحية المخرج خالد جلال.
واستعرضت المسرحية؛ التي حظيت بحضور جماهيري كبير من زوار (سيتي ووك) من خلال نجومها، مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات في مشاهد كوميدية فريدة منحت الجمهور تجربة مميزة جعلتهم يتقاسمون ترفيه اللحظة ويعيشون أجواء استثنائية في أرجاء المسرح.
يذكر أن مسرحية (ميوزيكال سكول) تعد أول العروض المسرحية الكوميدية والموسيقية التي تعرض في موسم جدة 2024 على خشبة المسرح العربي في (سيتي ووك) بجدة، وسيتضمن الموسم عرض مسرحية زواج اصطناعي، ومسرحية السندباد التي من المتوقع ان تستقطب جمهورًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية على خشبة المسرح العربي في (سيتي ووك) بجدة. ولمزيد من المعلومات عن فعاليات وانشطة موسم جدة 2024 يمكن زيارة منصة فعاليات السعودية على الرابط .