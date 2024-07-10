اختتام مسرحية "ميوزيكال سكول" في "سيتي ووك" بجدة

يذكر أن مسرحية (ميوزيكال سكول) تعد أول العروض المسرحية الكوميدية والموسيقية التي تعرض في موسم جدة 2024 على خشبة المسرح العربي في (سيتي ووك) بجدة، وسيتضمن الموسم عرض مسرحية زواج اصطناعي، ومسرحية السندباد التي من المتوقع ان تستقطب جمهورًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية على خشبة المسرح العربي في (سيتي ووك) بجدة. ولمزيد من المعلومات عن فعاليات وانشطة موسم جدة 2024 يمكن زيارة منصة فعاليات السعودية على الرابط .