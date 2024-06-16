مراقبة أجواء المشاعر المقدسة.. جهود كبيرة لـ"الأرصاد" في توفير البيانات للجهات العاملة بالحج

يعمل المركز الوطني للأرصاد في المشاعر المقدسة، لتوفير كل المعلومات والبيانات الأرصادية للجهات العاملة على خدمة حجاج بيت الله من مدنية وعسكرية؛ حيث عمل المركز على تحقيق ذلك من خلال مراقبة أجواء المشاعر المقدسة، خاصة على جسر الجمرات ومشعر منى ومنطقة الحرم، من خلال المحطات الأتوماتيكية والمأهولة لقراءات عناصر الطقس.