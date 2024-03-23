مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل "ورماً " ضخماً بعملية منظار دقيقة

الذي قال أن المريضة راجعت المستشفى وهي تشتكي من عدة أعراض أبرزها انخفاض في نسبة الهيموغلوبين من "12 إلى 9"، بالإضافة إلى النزيف المهبلي وآلام حادة بمنطقتي الحوض والبطن، وفور وصولها أجريت لها عدة فحوصات شملت التحاليل وأشعة الرنين المغناطيسي، التي كشفت عن وجود ورم بحجم "17 x15" سم في الجهة اليسرى من الحوض، وناقش الفريق الطبي ملف الحالة وخلص إلى ضرورة إزالة الورم عبر تقنية المنظار، وبعد إتخاذ الترتيبات اللازمة أخضعت لعملية تم الدخول فيها عبر فتحات صغيرة لا تتعدى الـ"1" سم، ودون الحاجة إلى فتح جراحي، وجرى إزالة الورم بالكامل مع المحافظة على قدرتها على الإنجاب وعلى سلامة الأعضاء الملاصقة له، ومضت العملية بسلاسة وتوجت جهود الفريق الطبي بالنجاح التام ولله الحمد، ولم تحتاج المريضة لنقل الدم، وحولت من غرفة العمليات مباشرة إلى غرفة التنويم.