مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل "ورماً " ضخماً بعملية منظار دقيقة

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، معاناة امرأة "ثلاثينية" مع ورم بحجم "17 x15" سم، نشأ في الجهة اليسرى من الحوض وتسبب في نزيف مهبلي حاد وأعراض أخرى، ذكر ذلك د. وسيم روفايل استشاري طب النساء والولادة وجراحة المناظير، رئيس الفريق الطبي المعالج.
الذي قال أن المريضة راجعت المستشفى وهي تشتكي من عدة أعراض أبرزها انخفاض في نسبة الهيموغلوبين من "12 إلى 9"، بالإضافة إلى النزيف المهبلي وآلام حادة بمنطقتي الحوض والبطن، وفور وصولها أجريت لها عدة فحوصات شملت التحاليل وأشعة الرنين المغناطيسي، التي كشفت عن وجود ورم بحجم "17 x15" سم في الجهة اليسرى من الحوض، وناقش الفريق الطبي ملف الحالة وخلص إلى ضرورة إزالة الورم عبر تقنية المنظار، وبعد إتخاذ الترتيبات اللازمة أخضعت لعملية تم الدخول فيها عبر فتحات صغيرة لا تتعدى الـ"1" سم، ودون الحاجة إلى فتح جراحي، وجرى إزالة الورم بالكامل مع المحافظة على قدرتها على الإنجاب وعلى سلامة الأعضاء الملاصقة له، ومضت العملية بسلاسة وتوجت جهود الفريق الطبي بالنجاح التام ولله الحمد، ولم تحتاج المريضة لنقل الدم، وحولت من غرفة العمليات مباشرة إلى غرفة التنويم.
وأوضح د. وسيم أن هذا التدخل الجراحي ساهم في الحفاظ على حياة المريضة، إذ بدأت حالتها في التحسن بوتيرة سريعة، وتمكنت من المشي وتناول الطعام في نفس يوم العملية، ولاحقاً اختفت كافة الأعراض التي كانت تعاني منها، وأكدت نتيجة تحليل العينة فيما بعد أن الورم حميد ovarian faibroma وغادرت المريضة المستشفى وهي بحالة صحية جيدة، بعد "48" ساعة أمضتها منومة قيد المراقبة ومحاطة بالعناية الطبية الحثيثة.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، حقق الكثير من النجاحات الطبية، التي أهلته لحصد عدد كبير من الجوائز والاعتمادات، كاعتماد HIMSS EMRAM Stage-7، ومنظمة الصحة العالمية، وتقييم المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى، والكلية الأمريكية للأشعةACR ، وكلية علماء الأمراض الأمريكيةCAP ، واعتماد AABB، بالإضافة إلى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واعتماد GHA للسياحة العلاجية، كما تم الاعتراف به كأول مشروع صحي رقمي متكامل تماماً في المنطقة.