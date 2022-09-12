"تعليم جازان" تطرح 152 مقعدًا إشرافيًّا جديدًا لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للمفاضلة

وشدَّد "ديباجي" على الراغبين والراغبات في التقدم للمفاضلة على المقاعد الإشرافية بالتأكد من انطباق ضوابط الترشيح عليهم، وكتابة سيرهم الذاتية، على أن تتضمَّن السيرة التعليمية والأنشطة والإسهامات والمشاركات التي قاموا بها، والبرامج التدريبية التي تم الحصول عليها، واستكمال النماذج الخاصة، واعتمادها من المدرسة، وتسليمها مع صورة من الهوية الوطنية والمؤهلات الدراسية وبطاقة الأداء الوظيفي لآخر ثلاثة أعوام إلى مكتب التعليم التابع له في مدة أقصاها الاثنين 23/ 02 / 1444هـ، وحضور الاختبار التحريري الهادف لقياس التمكن في التخصص العلمي للمتقدم، وقياس الجوانب المعرفية للمهارات واللوائح والنظم التربوية والإدارية اللازمة للعمل الإشرافي.