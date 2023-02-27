البيت الأبيض يرحب بإعلان السعودية تقديم مساعدات بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا

وجرى خلال اللقاء مع كوليبا، مناقشة مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.