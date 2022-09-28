"اليحيى" يشهد حفل تخريج 410 أفراد من دورة الفرد الأساسي الـ45

شهد المدير العام للجوازات، الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مساء أمس في معهد الجوازات حفل تخريج (410) أفراد من دورة الفرد الأساسي الـ45، وذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.