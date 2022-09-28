"اليحيى" يشهد حفل تخريج 410 أفراد من دورة الفرد الأساسي الـ45

شهد المدير العام للجوازات، الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مساء أمس في معهد الجوازات حفل تخريج (410) أفراد من دورة الفرد الأساسي الـ45، وذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وتفصيلاً، نقل الفريق "اليحيى" تهنئة وزير الداخلية للخريجين، مثنيًا على الجدية التي رافقت فترة تدريبهم، وتضمنت تدريبات عسكرية ميدانية، إضافة إلى البرامج التعليمية على أنظمة الجوازات التقنية، وكشف أساليب التزوير في الوثائق والمستندات الرسمية.
وأكد "اليحيي" أهمية استشعار المسؤولية، والعمل بجدية وبروح الفريق الواحد، وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن.