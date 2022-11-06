حرائق وأدخنة تكتم أنفاس أهالي شقراء.. المشكلة تتكرر والفاعل مجهول

المستغرب أن إشعال النيران في تلك الإطارات والمخلفات تكرر مرتين خلال عشرة أيام، دون العثور على المتسبب في إشعالها، ما حدا بالمواطنين للمطالبة بتشديد الرقابة على الموقع من جهات الاختصاص، وإزالة المخلفات المتناثرة من الموقع، لاسيما أنها تقع بين حيين سكنيين من أحياء المحافظة.