حرائق وأدخنة تكتم أنفاس أهالي شقراء.. المشكلة تتكرر والفاعل مجهول

غطت أدخنة النيران السوداء سماء مدينة شقراء، للمرة الثانية على التوالي، خلال عشرة أيام، بسبب إشعال مجهولين النيران في إطارات قديمة ومخلفات متنوعة تتوسط بين حي الجامعة وحي التأهيل المأهول بالسكان.
وتسببت الأدخنة الكثيفة وروائح الإطارات المحترقة في كتم أنفاس أهالي المحافظة، إضافة إلى تلوث البيئة والهواء بالأدخنة والروائح التي لا تحتمل.
المستغرب أن إشعال النيران في تلك الإطارات والمخلفات تكرر مرتين خلال عشرة أيام، دون العثور على المتسبب في إشعالها، ما حدا بالمواطنين للمطالبة بتشديد الرقابة على الموقع من جهات الاختصاص، وإزالة المخلفات المتناثرة من الموقع، لاسيما أنها تقع بين حيين سكنيين من أحياء المحافظة.
يذكر أن بلدية شقراء والدفاع المدني بشقراء والجهات ذات العلاقة، بذلت جهودًا مضنية لإطفاء الحرائق وردم المخلفات المشتعلة، وظلت في الموقع عدة ساعات تخمد النيران المشتعلة.