تأهيل مختصين وحملات توعية.. "الراجحي" ينوّه بجهود مجلس السلامة والصحة المهنية

واصل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية جهوده في النصف الأول من عام 2023 لتحقيق برامجه ومبادراته؛ لتطبيق وتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية في مختلف بيئات العمل، من خلال التكامل مع جميع الشركاء.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، أبرز جهود المجلس خلال النصف الأول من العام.
ولفت الراجحي، في إنفوجراف معلوماتي نشره على حسابه، اليوم، أن عدد المختصين المؤهلين العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية بلغ 28199، فيما بلغت نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية 71%، مقارنة بـ 15% فقط في عام 2019م.
وقدّم المجلس 12 برنامجاً تطوعياً في المجال بناءً على نتائج قياس مؤشر الوعي.
وأسهم المجلس في تطوير واعتماد إطار حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتطوير واعتماد آلية لقياس مستوى وعي العاملين بالمجال، وتطوير نظام وطني للتبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، وتطوير واعتماد برنامج تدريبي لتأهيل محققين في حوادث وإصابات العمل، وإطلاق حملة حظر العمل تحت أشعة الشمس، وحملة "وعيك يكفي" بالتزامن مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية.