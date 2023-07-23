تأهيل مختصين وحملات توعية.. "الراجحي" ينوّه بجهود مجلس السلامة والصحة المهنية

ولفت الراجحي، في إنفوجراف معلوماتي نشره على حسابه، اليوم، أن عدد المختصين المؤهلين العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية بلغ 28199، فيما بلغت نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية 71%، مقارنة بـ 15% فقط في عام 2019م.