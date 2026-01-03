البرنامج الوطني للتشجير: ثراءٌ بيولوجي فريد يُسهم في انتشار 55 نوعًا من النباتات المحلية الملائمة للتشجير في القصيم

وأوضح البرنامج أن هذه الأنواع تشمل الأشجار والشجيرات، والأعشاب المعمّرة، والحولية، ومن أبرزها السلم، وأم غيلان، والسمر، والشعراء، والشعران، ورغل، والفرس، والروثة، والقضقاض، والغضى، والرمث، والضمران، والقرزح، والنقد، والشيح، والعرفج، والأصف، والغرقد، والأرطى، والنقاوي، والسدر البري، والعوسج، والكراث البري، والطرفاء، والثمام، وغيرها.