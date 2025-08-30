"التعليم": خصم 10 درجات على الطالب عند تصوير معلم أو زميله دون إذن

أكدت وزارة التعليم أن قيام الطالب بتصوير المعلمين أو زملائه الطلاب دون علمهم يُعد مخالفة صريحة تُعاقب بخصم 10 درجات من درجاته الدراسية، وذلك ضمن الإجراءات الداخلية لضبط السلوك داخل البيئة التعليمية.
وأوضح المحامي الدكتور محمد الجذلاني لـ"سبق" أن هذه العقوبة تندرج ضمن لائحة التعليم، لكنها لا تعفي الطالب من العقوبة القانونية حال نشر المادة المصوّرة، إذ إن النشر دون إذن يُعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، ويستوجب عقوبة إلكترونية إضافية.
ويُشار إلى أن التوعية بهذا النوع من المخالفات ضرورية، خصوصًا مع ارتفاع حالات التصوير غير المصرّح به داخل المدارس، لأن أن الجهل بالنظام لا يُعفي من المسؤولية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التعليم لحماية حقوق منسوبيها من طلاب ومعلمين، ومنع التعدي على خصوصياتهم، بما ينسجم مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.