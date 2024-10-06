"المرور" يضبط 1496 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع

أعلن المرور السعودي نتائج الحملة الميدانية التي نفذها لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف مناطق المملكة، خلال الأسبوع الماضي.
وتفصيلاً، أوضح المرور عبر حسابه على منصة "إكس" أن الحملة التي تم تنفيذها في الفترة من 29 سبتمبر إلى 5 أكتوبر انتهت بضبط 1496 دراجة آلية مخالفة توزعت كالتالي: 111 مخالفة بمنطقة الرياض، و38 بالعاصمة المقدسة، و133 بمنطقة المدينة المنورة و260 بالمنطقة الشرقية و20 مخالفة بمنطقة عسير، و3 مخالفات بمنطقة تبوك.
وضبط المرور 17 مخالفة بمنطقة حائل و59 بالقصيم و30 بجازان و18 بنجران و9 بالحدود الشمالية و638 مخالفة بمحافظة جدة و53 بالطائف، و7 مخالفات بالقريات، فيما لم يتم رصد مخالفات في منطقتي الباحة والجوف.