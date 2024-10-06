"المرور" يضبط 1496 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع

وتفصيلاً، أوضح المرور عبر حسابه على منصة "إكس" أن الحملة التي تم تنفيذها في الفترة من 29 سبتمبر إلى 5 أكتوبر انتهت بضبط 1496 دراجة آلية مخالفة توزعت كالتالي: 111 مخالفة بمنطقة الرياض، و38 بالعاصمة المقدسة، و133 بمنطقة المدينة المنورة و260 بالمنطقة الشرقية و20 مخالفة بمنطقة عسير، و3 مخالفات بمنطقة تبوك.