"رئاسة الحرمين" تقدّم سلسلة من الخدمات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سلسلة من الخدمات، خلال توافد الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام.
وأتت أبرز الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام ليوم الجمعة في: تقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ33.898 مستفيدًا، وتقديم 110.400 عبوة زمزم الموزعة، فيما بلغت كمية المعطرات 2.550 لترًا، وكمية المطهرات 130.000 لتر، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة التطويف 2.162 مستفيدًا، و21.500 مستفيد من التوعية الرقمية، بالإضافة إلى تعطير المسجد الحرام بـ100 فواحة، وتعقيم الأسطح 31.500 لتر، كما بلغت كمية التعقيم بالروبوتات 1.100 لتر، كما جرى فرش 17.000 سجاد، وتعقيم 31.600 سجاد.
كما اشتملت كمية معقمات الأيادي على 4.100 لتر، والتعقيم بالبابوكير 950 لترًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الكتيبات والمطويات 2.050 مستفيدًا، وعدد المستفيدين من التوعية الميدانية 110.000 مستفيد، فيما بلغت الساعات الموزعة لترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات 1.300 سماعة، إضافة إلى استفادة 415 مستفيدًا من أساور معصم اليد للزائر الصغير، كما استفاد 1.331 مستفيدًا من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.