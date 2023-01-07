"رئاسة الحرمين" تقدّم سلسلة من الخدمات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام

وأتت أبرز الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام ليوم الجمعة في: تقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ33.898 مستفيدًا، وتقديم 110.400 عبوة زمزم الموزعة، فيما بلغت كمية المعطرات 2.550 لترًا، وكمية المطهرات 130.000 لتر، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة التطويف 2.162 مستفيدًا، و21.500 مستفيد من التوعية الرقمية، بالإضافة إلى تعطير المسجد الحرام بـ100 فواحة، وتعقيم الأسطح 31.500 لتر، كما بلغت كمية التعقيم بالروبوتات 1.100 لتر، كما جرى فرش 17.000 سجاد، وتعقيم 31.600 سجاد.