السعودية تعتزم إنشاء "مركز مهني" في باكستان لتعزيز جودة القوى العاملة

ويهدف المشروع إلى تحقيق التناغم في الجانب العمالي، وتحسين مستوى العمالة العاملة أو التي ستعمل في السعودية، والتحقق من مهارات القوى العاملة المختارة ومعالجة التحديات التي تواجهها.