السعودية تعتزم إنشاء "مركز مهني" في باكستان لتعزيز جودة القوى العاملة

تعتزم المملكة العربية السعودية إنشاء مركز مهني في باكستان للقوى العاملة عالية الجودة، وفقاً لتقارير صحفية باكستانية.
ويهدف المشروع إلى تحقيق التناغم في الجانب العمالي، وتحسين مستوى العمالة العاملة أو التي ستعمل في السعودية، والتحقق من مهارات القوى العاملة المختارة ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وفي هذا السياق، دعت السفارة السعودية في إسلام آباد، إلى ضرورة فحص الخبرات والمعايير للمتقدمين للعمل بعناية، للتأكد من قدراتهم المهنية وكذلك القيام بالمسؤوليات الوظيفية بفعالية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز جودة العمالة العاملة في المملكة والحفاظ على المعايير المهنية العالية.