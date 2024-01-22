"كاوست" تطور غشاء فائق الامتصاص وصديق للبيئة يمكن استخدامه في عملية التبريد

ويستخدم الغشاء الذي طورته كاوست، طريقتين طبيعيتين للتبريد: التبريد التبخيري والتبريد الإشعاعي، والتبريد التبخيري: يشابه في مفهومه وظيفة التعرق في جسم الإنسان، فعندما تشعر بالحرارة، تفرز الغدد العرقية تحت الجلد العرق، الذي يتبخر مع الوقت ويمتص الحرارة معه، مما يجعلك تشعر بالانتعاش.

ويعمل غشاء كاوست الجديد بشكل مشابه عن طريق امتصاص الرطوبة من الهواء وتحريرها ببطء طوال اليوم، مما يشكل نسيمًا منعشًا.