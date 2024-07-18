وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برنامج "أحكام الإمامة ومسؤولية إمام المسجد في المجتمع"

تطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، برنامج (أحكام الإمامة ومسؤولية إمام المسجد في المجتمع)، وذلك "عن بعد" عبر برنامج "التايمز"، حيث ينطلق يوم الأحد القادم الخامس عشر من شهر محرم الجاري ويستمر إلى الثالث من شهر صفر القادم.
ويتناول البرنامج -الذي يستهدف أكثر من 83.000 إمام على نظامي العقود والمكافآت بمناطق المملكة- الأحكام الشرعية المتعلقة بإمام المسجد، وبيان مكانته العظيمة في الإسلام، والدور الكبير الذي يجب القيام به في إصلاح وتوجيه المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم الوزارة لمثل هذه البرامج والدورات المتنوعة لمنسوبي المساجد، يأتي بتوجيه متابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن جهودها المستمرة بهدف تطوير أداء أئمة المساجد، وإكسابهم مزيداً من مهارات التعامل مع المأمومين وتوجيههم وتعليمهم، ونشر الألفة والمحبة بين جماعة المسجد، وذلك في إطار رسالتها السامية في خدمة بيوت الله.