وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برنامج "أحكام الإمامة ومسؤولية إمام المسجد في المجتمع"

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم الوزارة لمثل هذه البرامج والدورات المتنوعة لمنسوبي المساجد، يأتي بتوجيه متابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن جهودها المستمرة بهدف تطوير أداء أئمة المساجد، وإكسابهم مزيداً من مهارات التعامل مع المأمومين وتوجيههم وتعليمهم، ونشر الألفة والمحبة بين جماعة المسجد، وذلك في إطار رسالتها السامية في خدمة بيوت الله.