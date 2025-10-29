"الصندوق الصناعي" يفتح التسجيل لنسخة جديدة من "شهر المعرفة"

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الخامسة من فعاليات "شهر المعرفة"، والتي تُقام بدعم من منصّة الصناعة المتقدّمة السعودية (SAUDI AMHUB)، بهدف ترسيخ ثقافة تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات في القطاعات الصناعية.
وتُعد هذه النسخة امتدادًا لأربع نسخ سابقة، شهدت تنظيم 69 ورشة عمل بمشاركة 275 متحدثًا من مختلف الجهات، وبحضور تجاوز 18 ألف شخص من المهتمين والمتخصصين في القطاع الصناعي.
وتتضمن فعاليات هذا العام تنظيم 14 ورشة عمل تُقام حضوريًا وتُنقل ببث مباشر للجمهور، بمشاركة نخبة من الخبراء لمناقشة موضوعات متخصصة في الصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتقنية المالية (FinTech)، وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى حوكمة البيانات والجوانب القانونية والاقتصادية.
وتنطلق أولى ورش العمل يوم الخميس المقبل 30 أكتوبر 2025، في مقر الصندوق الصناعي، بعنوان "تشكيل المستقبل: الاتجاهات العالمية الكبرى في الصناعات المتقدمة"، بمشاركة المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وستُبث مباشرة عبر القناة الرسمية للصندوق على "يوتيوب".
ويُجسد "شهر المعرفة" قيم الصندوق الصناعي في التمكين والتعاون والتنمية، من خلال توفير منصة تجمع الخبراء والمختصين لتبادل الخبرات، وترسيخ دور الصندوق في دعم تنمية القطاع الصناعي.