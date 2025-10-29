"الصندوق الصناعي" يفتح التسجيل لنسخة جديدة من "شهر المعرفة"

وتتضمن فعاليات هذا العام تنظيم 14 ورشة عمل تُقام حضوريًا وتُنقل ببث مباشر للجمهور، بمشاركة نخبة من الخبراء لمناقشة موضوعات متخصصة في الصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتقنية المالية (FinTech)، وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى حوكمة البيانات والجوانب القانونية والاقتصادية.