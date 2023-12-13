فيصل بن فرحان و"عبداللهيان" يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وناقش الجانبان خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، كما جرى استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.