احتراق منزل أسرة بالكامل في "سبت الجارة".. وبُعد الإطفاء يعرقل سرعة التدخل

تسبب اشتعال النيران مساء أمس في احتراق منزل أسرة بالكامل في مركز سبت الجارة 40 كيلو شرق القنفذة، وحاول الموجودون التدخل بعد الاستعانة بصهريج صغير لإخماد النيران قبل وصول معدات إطفاء الدفاع المدني، الذي دائماً ما يقف بُعد المسافة بين مركز سبت الجارة وأقرب مركز للدفاع المدني عائقاً ويؤخر سرعة تدخلهم لأن المسافة تتجاوز 40 كيلومتراً.
وقد تتضاعف المسافة بسبب ثقل الآليات، ولا تصل في أغلب حوادث الحريق إلا بعدما تأتي النيران على كل شيء، ما يجعل مركز سبت الجارة من المراكز المهمة لاستحداث مركز للدفاع المدني.
الجدير بالذكر أن الأسرة التي احترق منزلها مكونة من أربع أرامل من ذوات الدخل المحدود وأصبحن بلا مأوى بعدما احترق منزلهن بكامل أشيائه.