احتراق منزل أسرة بالكامل في "سبت الجارة".. وبُعد الإطفاء يعرقل سرعة التدخل

تسبب اشتعال النيران مساء أمس في احتراق منزل أسرة بالكامل في مركز سبت الجارة 40 كيلو شرق القنفذة، وحاول الموجودون التدخل بعد الاستعانة بصهريج صغير لإخماد النيران قبل وصول معدات إطفاء الدفاع المدني، الذي دائماً ما يقف بُعد المسافة بين مركز سبت الجارة وأقرب مركز للدفاع المدني عائقاً ويؤخر سرعة تدخلهم لأن المسافة تتجاوز 40 كيلومتراً.