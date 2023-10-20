يتعلق بالأوضاع الحالية بالمنطقة.. ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي

تلقَّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكد ولي العهد ضرورة بذل الجهود الممكنة كافة لخفض التصعيد، وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد على رفض السعودية لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.
وأكد سمو ولي العهد ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية.