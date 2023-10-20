يتعلق بالأوضاع الحالية بالمنطقة.. ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي

وشدد على رفض السعودية لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.