"أمانة جدة" تضبط 2 طن مواد غذائية مجمدة غير صالحة للاستهلاك بالعزيزية

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن الله المطيري، أن فريق "إجادة" للرقابة والتفتيش على المحلات التجارية، تَمَكّن من رصد مواد غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في إحدى محلات الحلويات بنطاق بلدية العزيزية الفرعية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة وإتلاف المواد الفاسدة.