الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب 103 كجم قات

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، تهريب (103) كيلوجرامات من نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة.
وتم تسليم الكمية المضبوطة إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.