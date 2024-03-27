بمشاركة 539 مُصمماً ومصممةً.. "الدرعية" تكرّم الفائزين في مسابقة تصميم المساجد

اختتمت شركة الدرعية مسابقة التصميم المعماري لمساجد الدرعية، بمشاركة عددٍ من المهندسين المعماريين الموهوبين من الشباب والفتيات؛ لاستعراض مهاراتهم والإسهام في تطوير المشهد المعماري للدرعية عبر مشاركتهم في المسابقة؛ بهدف دعم المواهب المحلية وتعزيز تطوير البناء المستدام، وذلك خلال سحور الدرعية السنوي، الذي أقيم في مطل البجيري.
وعبر المنافسة سيتم تصميم مسجدين في الدرعية بالطراز النجدي، وتشييدهما ضمن المخطط الرئيس للمشروع، باستخدام تقنيات ومواد البناء التقليدية من المنطقة، وهي خصائص سيتميّز بها هذان المسجدان، مما يتطلّب إلمام الطلبة المشاركين بمنهجيات البناء التقليدي وتطبيقها في تصاميمهم من خلال هذه المسابقة التي سعت إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، لخدمة المجتمع المحلي والزوار.
ويعكس المسجدان التراث الثقافي الغني الذي تمتاز به الدرعية والطراز المعماري الأصيل للمنطقة، حيث تعد المسابقة جزءًا من التزام شركة الدرعية بترسيخ تقاليد العمارة النجدية المميزة وتعزيز المشاركة المجتمعية في مشاريع تطوير الدرعية.
وتم ترشيح 170 تقديمًا ما بين مجموعات وأفراد، لاستيفائهم المعايير التي حددتها المسابقة، وشهدت المرحلة النهائية للمسابقة تقييم أفضل 11 تصميمًا من قبل لجنة التحكيم، التي تكوّنت من عدد من المهندسين المعماريين المحترفين أصحاب الكفاءة العالية. وركّزت معايير التقييم على توافق التصاميم مع المخطط الرئيس للدرعية، وموجز التصاميم، وتكاملها مع التراث العريق للدرعية.
وكشفت نتيجة المسابقة عن فوز ثلاث مجموعات تتألف من 12 مشاركًا، إذ تميّزت المشاركات الفائزة بإبداع التصاميم واستدامتها، وإبرازها للثقافة والتراث النجدي، حيث من المنتظر أن يتم الاستعانة بالتصميمين الفائزين بالمركزين الأول والثاني في بناء المسجدين؛ مما سيُسهم في تطوير المشهد الحضري وتمكين المجتمع من المشاركة في تطوير الدرعية.
يُذكر أن مسابقة التصميم المعماري لمساجد الدرعية انطلقت في شهر يوليو من العام الماضي 2023م، وحظيت باهتمامٍ واسع النطاق، حيث شارك فيها 539 طالبًا وطالبة من 31 جامعة، من بينها 27 من المملكة، وجامعة من دول مجلس التعاون الخليجي، وثلاث مؤسسات دولية، بإجمالي 296 تصميمًا، تنوّعت بين المشاركات الفردية ومشاركات المجموعات المكونة من 3 إلى 5 طلاب.