بمشاركة 539 مُصمماً ومصممةً.. "الدرعية" تكرّم الفائزين في مسابقة تصميم المساجد

يُذكر أن مسابقة التصميم المعماري لمساجد الدرعية انطلقت في شهر يوليو من العام الماضي 2023م، وحظيت باهتمامٍ واسع النطاق، حيث شارك فيها 539 طالبًا وطالبة من 31 جامعة، من بينها 27 من المملكة، وجامعة من دول مجلس التعاون الخليجي، وثلاث مؤسسات دولية، بإجمالي 296 تصميمًا، تنوّعت بين المشاركات الفردية ومشاركات المجموعات المكونة من 3 إلى 5 طلاب.