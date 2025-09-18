تدشين مشروعات تطويرية للمساجد والجوامع بالمدينة المنورة

جاء ذلك ضمن برنامج زيارة معاليه التفقدية لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، للوقوف على احتياجاته، والاطّلاع على مشاريع الوزارة بالمنطقة، حيث شملت المشروعات التي دشّنها معاليه، تشغيل وصيانة المساجد والجوامع بمبلغ يزيد على (95) مليون ريال، لتغطي نحو (90%) من إجمالي مساجد المنطقة، وتدشين بناء (87) مسجدًا وجامعًا جديدًا بقيمة تجاوزت (282) مليون ريال.