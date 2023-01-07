31 مشروعاً وطنياً.. "هيئة الاتصالات" تدعو إلى التصويت للمشاريع المنافسة بـ"القمة العالمية"

يُذكر أن المملكة حصلت على 12 جائزة و30 شهادة تميّز من مشاركاتها في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ انطلاقها عام 2012م، التي تُقام سنوياً بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بهدف إبراز المشاريع الرقمية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.