"الحصيني": اليوم الأحد أول أيام "جمرة القيظ".. وعدد أيامه 13 يومًا

أكد الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن اليوم الأحد 1444/ 12/ 27هــ، الموافق 16 يوليو، هو أول أيام جمرة القيظ، وهو النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة"، وعدد أيامه 13 يومًا.
وأوضح "الحصيني" أنه من خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده؛ لذا يُنصح فيه بالإكثار من ري المزروعات، ولا يُزرع فيه إلا الذرة والملوخية. مشيرًا إلى أن المنزلة الرابعة من منازل الصيف في آخرها تزداد الرطوبة على السواحل، ويكثر فيها الرطب أو "البلح" أو "الخراف"، خاصة آخرها، وينضج فيها العنب، ويطيب أكله.
ولفت إلى أن درجة الحرارة في "الهنعة" ستكون على معظم مناطق السعودية والخليج في الغالب. وستكون درجة الحرارة العظمى بين "41" و"49"، والصغرى بين "25"°C و"34"°C، فيما ستكون درجات الحرارة العظمى بالمرتفعات الغربية والجنوبية "المصائف" في السعودية غالبًا تتراوح بين 25°C و35°C ، والصغرى تتراوح بين 13°C و23°C، وقمم الجبال أبرد من السفوح.
واختتم "الحصيني" متوقعًا أن تكثر الغيوم خلال الأيام المقبلة على المرتفعات الجنوبية والغربية، وتزداد فرصة الأمطار –إن شاء الله- على الجنوبية ثم الغربية من السعودية، حسب النماذج العددية للطقس، وتمتد إلى أجزاء من عُمان والإمارات. والله أعلم.