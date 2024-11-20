مذكرة بين "ساما" و"نزاهة" للتعاون في مكافحة جرائم الفساد

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين؛ نظرًا لاختصاص "ساما" بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، واضطلاع "نزاهة" بممارسة مهامها واختصاصاتها لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، وبما يحقّق تكامل الأدوار واتّساقها؛ للمحافظة على استقرار القطاع المالي وتعزيز ثقة المتعاملين فيه، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.