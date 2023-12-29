مصنع المراعي للمخبوزات في حائل يفوز بجائزة "بصمة"

من جهته، عبَّر العتيبي عن بالغ شكره للأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وأضاف: "إن هذه الجائزة تعبِّر عن مدى التزام شركة المراعي المتنامي بالاستثمار في التنمية المستدامة في منطقة حائل، وتؤكد دور الشركة الاستراتيجي في تحقيق رؤية السعودية 2030 بالمجالات كافة، وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائي في السعودية".