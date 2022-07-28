الإصلاحات الاقتصادية تؤتي ثمارها.. سر تحقيق السعودية أعلى نسبة نمو في العالم

ومن أبرز الإصلاحات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال في المملكة، فسح الحاويات في الموانئ السعودية خلال 24 ساعة، من خلال النافذة الإلكترونية الموحدة "فسح"، الترخيص للأنشطة التجارية بالعمل على مدار (24) ساعة، و 60 دقيقة لإتمام إجراءات نقل ملكية العقارات، وعدم فرض أي رسوم أو مقابل مالي بدون دراسة للآثار الاقتصادية والاجتماعية.