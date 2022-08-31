عقب فيديو دار التربية الاجتماعية بخميس مشيط.. أمير عسير يوجّه بالتحقيق

وقالت إمارة عسير "إشارة إلى ما تمّ تداوله عبـر وسـائل التواصل الاجتماعـي لفيديوهـات وصـور تظهـر حادثـة داخـل دار التربية الاجتماعيـة بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، صدر توجيه الأمير تركي بن طلال بـن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية إلى جهة الاختصاص".