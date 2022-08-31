عقب فيديو دار التربية الاجتماعية بخميس مشيط.. أمير عسير يوجّه بالتحقيق

أعلنت إمارة عسير توجيه أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، بتشكيل لجنة والتحقيق حول ما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل دار التربية الاجتماعيـة.
وقالت إمارة عسير "إشارة إلى ما تمّ تداوله عبـر وسـائل التواصل الاجتماعـي لفيديوهـات وصـور تظهـر حادثـة داخـل دار التربية الاجتماعيـة بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، صدر توجيه الأمير تركي بن طلال بـن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية إلى جهة الاختصاص".
وكان قد أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الرجال، وهم يعتدون على مجموعة من الفتيات في دار أيتام بخميس مشيط.