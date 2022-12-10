"آل الشيخ" يؤكّد أهمية دور العاملين بالسفارات في تمثيل المملكة ودورها العالمي

ونوّه آل الشيخ، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الشؤون الإسلامية، بحضور القائم بأعمال السفارة السعودية صالح بن فلاح العتيبي، ومنسوبيها كافة، بالجهود التي تبذلها سفارات خادم الحرمين الشريفين في مختلف دول العالم، ومنها السفارة السعودية بالمنامة، في تقديم الخدمات والرقي بها بما يحقق رسالة المملكة السامية في خدمة المسلمين بالعالم.