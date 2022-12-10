"آل الشيخ" يؤكّد أهمية دور العاملين بالسفارات في تمثيل المملكة ودورها العالمي

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتورعبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خلال لقائه أمس، منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة، أهمية الدور الذي يضطلع به منسوبو السفارة في خدمة المواطنين والعمل على تعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء في البحرين لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين.
ونوّه آل الشيخ، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الشؤون الإسلامية، بحضور القائم بأعمال السفارة السعودية صالح بن فلاح العتيبي، ومنسوبيها كافة، بالجهود التي تبذلها سفارات خادم الحرمين الشريفين في مختلف دول العالم، ومنها السفارة السعودية بالمنامة، في تقديم الخدمات والرقي بها بما يحقق رسالة المملكة السامية في خدمة المسلمين بالعالم.
وبيّن أن جميع المكلفين بالعمل بسفارات المملكة بالخارج هم ولله الحمد من الأكفاء الذين يتم اختيارهم بعناية لتمثيل هذه البلاد المباركة التي تحتل مكانة عالمية لدى المسلمين بالعالم لاحتضانها الحرمين الشريفين مهوى افئدة المسلمين، وجهودها الحثيثة في خدمتهم والدفاع عن قضاياهم.
بدوره نوّه القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمنامة صالح بن فلاح العتيبي، بالتوجيهات السديدة التي قدّمها الوزير للعاملين كافة بالسفارة، والتي ستكون نبراساً للجميع للعمل المتقن فيما يخدم رسالة المملكة ومكانتها العالمية، مشيداً بما حظيت بها الزيارة من تحقيق مخرجات ستخدم العمل الإسلامي المشترك، وفق منهج الوسطية والاعتدال، الذي تقوم عليه رسالة المملكة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وفي ختام اللقاء قدّم آل الشيخ، للقائم بأعمال السفارة السعودية بالبحرين، مصحفاً فاخراً من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، كما التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.