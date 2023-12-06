بمناسبة اليوم العالمي.. "الراجحي" يدشن "معيار تفعيل تطوع القطاع الخاص"

دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، "معيار تفعيل التطوع للقطاع الخاص"، ممثلًا في مركز "دلني" للأعمال، أحد مبادرات بنك التنمية الاجتماعية، وبإشراف الإدارة العامة للتطوع في الوزارة خلال حفل "عطاء وطن" السنوي بالرياض.
جاء ذلك تزامنًا مع "يوم التطوع السعودي والعالمي" الموافق 5 ديسمبر من كل عام؛ بهدف إثراء وتطوير ممارسات وإجراءات تفعيل العمل التطوعي في القطاع الخاص، ولتعظيم أثر الجهود التطوعية في المجتمع، لرؤية وطنية مستدامة.
ويُعَد "معيار التطوع للقطاع الخاص" دليلًا إرشاديًّا شاملًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي ترغب بالمشاركة في منظومة العمل التطوعي في المملكة عبر تفعيل المسؤولية الاجتماعية التطوعية عند منسوبيها، سواءً كانوا منسوبين حاليين أو متقاعدين، بالإضافة إلى أسرهم؛ حيث يقدَّم المعيار للمنشآت خارطة الطريق لتفعيل العمل التطوعي لديها في جميع جوانب العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويهدف إنشاء "معيار التطوع للقطاع الخاص" إلى تمكين ودعم المنشآت من تفعيل دورها التطوعي عبر إيجاد خط أساس مشترك للمنشآت الراغبة في التطوع، وتقليل المخاطر الناشئة عن الممارسات التطوعية الخاطئة، ليتم بعد ذلك إبراز الجهود عبر إصدار التقارير التي تخدم التوجهات الوطنية في العمل التطوعي؛ لتساهم في تحقيق أحد أهداف الرؤية المندرجة تحت برنامج التحول الوطني، عبر تشجيع العمل التطوعي، إلى جانب قياس أثره في المجتمع، وأخذ الدروس المستفادة من التجارب النوعية لتطوير ثقافة العمل التطوعي وتعزيزها في المملكة.
جدير بالذكر أن مركز "دلني" للأعمال يتبنى عددًا من المبادرات الاستراتيجية لتفعيل المسؤولية الاجتماعية للجهات والأفراد لخدمة رواد الأعمال وأصحاب العمل الحر، وقد حصل نتيجةً لهذه المبادرات في العام الماضي على المركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2022م لتفعيله التطوع الاحترافي بوصفه عملًا نوعيًّا يخدم المنشآت وأصحاب العمل الحر.