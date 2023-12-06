بمناسبة اليوم العالمي.. "الراجحي" يدشن "معيار تفعيل تطوع القطاع الخاص"

ويهدف إنشاء "معيار التطوع للقطاع الخاص" إلى تمكين ودعم المنشآت من تفعيل دورها التطوعي عبر إيجاد خط أساس مشترك للمنشآت الراغبة في التطوع، وتقليل المخاطر الناشئة عن الممارسات التطوعية الخاطئة، ليتم بعد ذلك إبراز الجهود عبر إصدار التقارير التي تخدم التوجهات الوطنية في العمل التطوعي؛ لتساهم في تحقيق أحد أهداف الرؤية المندرجة تحت برنامج التحول الوطني، عبر تشجيع العمل التطوعي، إلى جانب قياس أثره في المجتمع، وأخذ الدروس المستفادة من التجارب النوعية لتطوير ثقافة العمل التطوعي وتعزيزها في المملكة.