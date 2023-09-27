السعودي الألماني الصحية تنظِّم المؤتمر الأول للجودة وسلامة المرضى في الرياض

وتضمَّن المؤتمر مجموعة متنوعة من المناقشات والجلسات التفاعلية وورش العمل التي سلطت الضوء على العديد من الممارسات المستدامة. ويُمكن للعديد من منظمات الرعاية الصحية تنفيذ هذه الممارسات الخضراء للحد من الهدر، والاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز الوصول العادل إلى العلاج والرعاية عالية الجودة، ما أدى إلى تأثير مفيد وبعيد المدى على الرعاية الصحية.