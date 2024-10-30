اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية بدول الخليج تُرحِّب باستضافة السعودية مركز التنبؤات العددية

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تُعزِّز التعاون الخليجي في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك القانون الموحد للأرصاد الجوية، وربط شبكة رادارات الطقس بين دول الخليج، إلى جانب بحث مستجدات الجيل الثالث من الأقمار الصناعية، ومعايير جودة الهواء، وجائزة مجلس التعاون للأرصاد الجوية.