اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية بدول الخليج تُرحِّب باستضافة السعودية مركز التنبؤات العددية

رحَّبت اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستضافة المملكة العربية السعودية مؤتمر الأطراف لمكافحة التصحُّر وتدهور الأراضي COP16، المقرر عقده في العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل، مؤكدة دعمها الكامل لهذا الحدث العالمي وأهدافه.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس عشر للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون، الذي عُقد اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة.
وثمَّن المجتمعون جهود السعودية في تطوير العمل الأرصادي، بما في ذلك استضافة السعودية المركز الخليجي للتنبؤات العددية، الذي سيوفر خدماته لدول مجلس التعاون كافة، في خطوة تعكس حرص السعودية على تعزيز التعاون الخليجي في مجال الأرصاد الجوية.
وأشادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بتفاعل السعودية المتميز، ممثلة بالمركز الوطني للأرصاد؛ إذ سجلت السعودية أعلى نسبة استفادة من برامج التدريب التي تقدمها المنظمة في إطار بناء قدرات منسوبي الأرصاد على مستوى دول المجلس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تُعزِّز التعاون الخليجي في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك القانون الموحد للأرصاد الجوية، وربط شبكة رادارات الطقس بين دول الخليج، إلى جانب بحث مستجدات الجيل الثالث من الأقمار الصناعية، ومعايير جودة الهواء، وجائزة مجلس التعاون للأرصاد الجوية.