أصابها بشلل جزئي وتبوّل.. جراحة بعرعر تُنهي معاناة مريضة مع "دسك فاتق"

وأوضحت "صحة الحدود الشمالية" أن فريقًا طبيًا في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر تمكّن من إنهاء معاناة مريضة من آلام شديدة وحادة في الظهر دامت معها لأكثر من 8 أشهر؛ حيث تم إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة التي أكدت وجود فتق غضروفي مهاجر بين الفقرتين الرابعة والخامسة بلغ التفرق فيه 4 سم ومتجه إلى أسفل وادي الظهر تسبب في ضغط شديد على الأعصاب مع شلل جزئي وتبوّل لا إرادي.