حاملو دكتوراه بجامعة أم القرى يشكون إلغاء درجات رسالتهم.. والإدارة صامتة!

وقال عدد من الملتحقين بالجامعة عام 1441هـ والحاصلين على درجة الدكتوراه مؤخرًا لـ"سبق": "تسبب هذا الإجراء في انخفاض معدلاتنا التراكمية، وارتفاع معدلات من هم أقل منّا تحصيلًا في السنة المنهجية، وذلك بعد إصرار الجامعة على إلغاء احتساب درجات الرسالة بعد مناقشتها وإعلان نتيجتها ورصدها في سجلاتنا الأكاديمية، وتحجّج الجامعة بتطبيق اللائحة الجديدة الصادرة من الدراسات العليا، علمًا بأن مناقشتنا سبقت اللائحة، وقد نوقش في وقت سابق عددًا من زملاء الدفعة وتم احتساب درجاتهم".