المملكة والمغرب توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في السياحة

يذكر أن المملكة تعدّ حاليًّا من أكبر الشركاء التجاريين للمغرب في العالم العربي، وفي عام 2020 ضخت 26.6 مليون دولار على شكل استثمارات في القطاعات العقارية والسياحية والزراعية في المغرب، ومن شأن مذكرة التفاهم أن توفر مزيدًا من فرص الاستثمار السياحي في كلا البلدين، وأن تتيح جلسات التدريب وتبادل الخبرات.