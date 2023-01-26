أربعينية تُنجب طفلة بعد عُقم لأكثر من 12 عاماً بالطائف

وعند التأكد من وجود تبويض بالحجم والعدد المطلوب، تم إعطاؤها إبرة لتفجير البويضات، وبعد 36 ساعة تم عمل التلقيح الصناعي للزوجة، حيث كللت التجربة بالنجاح وتم الحمل بفضل الله، وأنجبت السيدة طفلة سليمة، غادرت المجمع مع طفلتها بصحة جيدة - ولله الحمد -.