أربعينية تُنجب طفلة بعد عُقم لأكثر من 12 عاماً بالطائف

أدخل مركز علاج العقم وتأخر الإنجاب بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف الفرحة على والدين، بعد أن راجعت سيدة تبلغ من العمر 46 عاماً مركز علاج العقم وتأخر الإنجاب إثر معاناتها مع العقم لأكثر من 12 عاماً.
وأوضحت صحة الطائف لـ"سبق"، بأن السيدة راجعت المركز بعد متابعتها السابقة في عددٍ من المستشفيات والمراكز الأخرى، حيث أجريت لها عدة محاولات علاجية لكن لم يُكتب لها النجاح.
وقالت: تم عمل التحاليل والفحوصات اللازمة للزوجين، وتبين أن تأخر الإنجاب بسبب العمر وضعف مخزون المبايض، فيما قرر الفريق الطبي عمل تنشيط للمبايض بواسطة إبر مع عمل تلقيح صناعي، تم متابعة التبويض بواسطة جهاز الموجات الصوتية.
وعند التأكد من وجود تبويض بالحجم والعدد المطلوب، تم إعطاؤها إبرة لتفجير البويضات، وبعد 36 ساعة تم عمل التلقيح الصناعي للزوجة، حيث كللت التجربة بالنجاح وتم الحمل بفضل الله، وأنجبت السيدة طفلة سليمة، غادرت المجمع مع طفلتها بصحة جيدة - ولله الحمد -.