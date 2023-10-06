1000 طائرة درون تقدم عرضًا ضوئيًا في سماء معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

ويفتتح المعرض أبوابه لجميع الزوار مجانًا بما في ذلك جناح الأسلحة من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 11 مساءً، ومن المقرر إقامة مؤتمر دولي مصاحب للمعرض تحت شعار "معًا لاستدامة الصقور" يومي الأحد والاثنين القادمين (8 - 9 أكتوبر)، يهدف لدعم جهود حماية الصقور واستدامة هواية الصقارة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والأفكار عبر منصة المؤتمر؛ الذي يركز على مجالات الاستثمار والاستدامة البيئية للمحافظة على الصقور تراثًا أصيلًا غير مادي للمملكة والعالم.