التكنولوجيا والاستثمار وقدرتهما على التحول البشري ضمن جلسات "مستقبل الاستثمار"

وتطرقت الجلسة التي شارك فيها محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر بن عثمان الرميان، إلى أن 1.1 مليار شخص تمكّنوا من الخروج من الفقر بين عامي 1990 و2015، معرجة على التقدم في الصحة والطب والتكنولوجيا الحيوية الذي أسهم في تحقق رعاية صحية متطورة، كذلك توافر في الغذاء على نطاق واسع بفضل الابتكارات في الزراعة المستدامة، كذلك الأمر في تكنولوجيا التعليم وإسهامها في تحقيق التقدم الشخصي.