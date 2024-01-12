ظواهر جوية عدة تؤثر في المملكة يوم الجمعة "تفاصيل"

يشير أحدث مخرجات الخرائط الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى تأثر المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، برياح شمالية باردة تعمل على حدوث انخفاض في درجات الحرارة، ورفع نسب الرطوبة في عديدٍ من المناطق، خاصة الشمالية.