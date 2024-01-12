ظواهر جوية عدة تؤثر في المملكة يوم الجمعة "تفاصيل"

يشير أحدث مخرجات الخرائط الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى تأثر المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، برياح شمالية باردة تعمل على حدوث انخفاض في درجات الحرارة، ورفع نسب الرطوبة في عديدٍ من المناطق، خاصة الشمالية.
ويعود ذلك -بعد مشيئة الله-، إلى تعمُّق حوض علوي بارد يؤثر في الحوض الشرقي للبحر الأبيض ويصل امتداده إلى الجزيرة العربية محدثاً عدة ظواهر جوية نلخصها فيما يلي :
-ضبابٌ يؤثر في منطقة مكة المكرّمة مع ساعات فجر وصباح يوم الجمعة.
-صقيعٌ محتملٌ في أجزاءٍ من المناطق الشمالية ومنطقة تبوك.
-رياحٌ قوية تؤثر في منطقة الحدود الشمالية (طريف، عرعر) ومنطقة الجوف (القريات).
-أتربة مثارة على المنطقة الشرقية.