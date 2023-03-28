أمطار على الربع الخالي اليوم الثلاثاء.. تفاصيل

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتأثر منطقة الربع الخالي في المملكة العربية السعودية إضافة لأجزاء واسعة من الإمارات وسلطنة عمان، بأحوال جوية غير مستقرة، تعمل على تكاثر السحب الركامية الرعدية وتساقط الأمطار على نطاق واسع.