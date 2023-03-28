أمطار على الربع الخالي اليوم الثلاثاء.. تفاصيل

تَوَقع مختصون في "مركز طقس العرب الإقليمي"، أن تتحرك الأحوال الجوية غير المستقرة لتتركز أقصى جنوب شرق المملكة خلال الـ24 ساعة القادمة.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتأثر منطقة الربع الخالي في المملكة العربية السعودية إضافة لأجزاء واسعة من الإمارات وسلطنة عمان، بأحوال جوية غير مستقرة، تعمل على تكاثر السحب الركامية الرعدية وتساقط الأمطار على نطاق واسع.
وتشير التوقعات الجوية إلى سيطرة طقس مستقر على كل الأجزاء في المملكة العربية السعودية؛ باستثناء الربع الخالي، وفرص محدودة للأمطار على أقصى جنوب غرب المملكة.