وسط إقبال كبير .. تأهل 12 شركة محلية وعالمية ضمن الجولة الثانية من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني

وأوضحت الوزارتان أن هذه المشاريع تغطي مساحة إجمالية تقدر بنحو (3,000) كيلومتر مربع، مع التزامات إنفاق على أعمال الاستكشاف تصل إلى نحو (664) مليون ريال، تشمل تنفيذ أكثر من (752) ألف متر من أعمال الحفر، وإجراء مسوحات جيوفيزيائية بقيمة تقارب (20) مليون ريال، إلى جانب جمع وتحليل أكثر من (102) ألف عينة جيوكيميائية، كما يحفز البرنامج الشركات المؤهلة للمساهمة في تنمية المحتوى المحلي، والتزمت الشركات بإنفاق نحو (6.1) ملايين ريال بما يعادل (43%) من إجمالي النفقات للشركات المؤهلة في البرنامج، وستوفر هذه المشاريع فرص عمل مباشرة لنحو (63) موظفًا، من بينهم (27) مواطنًا و(36) خبيرًا، في خطوة تُجسد التزام البرنامج بدعم الكفاءات الوطنية ونقل الخبرات العالمية.