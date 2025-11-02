وسط إقبال كبير .. تأهل 12 شركة محلية وعالمية ضمن الجولة الثانية من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار اليوم، تأهّل (12) شركة تعدين محلية وعالمية، ضمن الجولة الثانية من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني (EEP)، في إطار جهود المملكة لتسريع استكشاف ثرواتها المعدنية المقدرة قيمتها بنحو (9.4) تريليونات ريال.
وأكدت الوزارتان الإقبال الكبير من الشركات المحلية والدولية للالتحاق بالبرنامج، وقُيم (44) طلبًا قدمتها (14) شركة، ونتج عن ذلك الموافقة المبدئية على تأهيل (38) رخصة تقدمت بها (12) شركة، لتنفيذ أعمالها الاستكشافية المتوافقة مع أهداف ومعايير البرنامج.
وأوضحت الوزارتان أن هذه المشاريع تغطي مساحة إجمالية تقدر بنحو (3,000) كيلومتر مربع، مع التزامات إنفاق على أعمال الاستكشاف تصل إلى نحو (664) مليون ريال، تشمل تنفيذ أكثر من (752) ألف متر من أعمال الحفر، وإجراء مسوحات جيوفيزيائية بقيمة تقارب (20) مليون ريال، إلى جانب جمع وتحليل أكثر من (102) ألف عينة جيوكيميائية، كما يحفز البرنامج الشركات المؤهلة للمساهمة في تنمية المحتوى المحلي، والتزمت الشركات بإنفاق نحو (6.1) ملايين ريال بما يعادل (43%) من إجمالي النفقات للشركات المؤهلة في البرنامج، وستوفر هذه المشاريع فرص عمل مباشرة لنحو (63) موظفًا، من بينهم (27) مواطنًا و(36) خبيرًا، في خطوة تُجسد التزام البرنامج بدعم الكفاءات الوطنية ونقل الخبرات العالمية.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار فتح باب التقديم لطلبات استرداد تكاليف أعمال الاستكشاف التعديني للعام السابق للشركات المؤهلة ضمن الجولة الأولى من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني (EEP) لعام 2024، وتمتد فترة استقبال الطلبات حتى 30 نوفمبر 2025، ودعتا الشركات للتقدم بطلباتها واستكمال إجراءاتها عبر البريد الإلكتروني:
Explorationincentive@mim.gov.sa.
ويُعد برنامج تمكين الاستكشاف التعديني (EEP) إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي أُطلقت خلال مؤتمر التعدين الدولي في يناير 2024، ويهدف إلى خفض مخاطر الاستثمار المبكر في الاستكشاف التعديني من خلال توفير تعويضات مالية تصل إلى 7.5 ملايين ريال للرخصة الواحدة، وتزويد الشركات التعدينية ببيانات جيولوجية موثوقة، وتحفيز الاستثمارات في المعادن الحرجة والإستراتيجية مثل النحاس، والليثيوم، والنيكل، والذهب، والحديد وغيرها. ويأتي البرنامج في إطار جهود المملكة لترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في قطاع التعدين، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بجعل التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، على الاستعداد لإطلاق الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني، والمقرر الإعلان عنها في يناير 2026 خلال مؤتمر التعدين الدولي، وتهدف هذه الجولة إلى توسيع نطاق الاستكشاف في مناطق جديدة من الدرع العربي الغني بالمعادن، مع التركيز على استكشاف المعادن الإستراتيجية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والذهب والحديد، وغيرها من المعادن.