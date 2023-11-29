احتفاءً باستضافة "إكسبو 2030".. مدير "تعليم الرياض": القيادة أولت هذا الملف عناية بالغة

وأضاف: المملكة في هذا العهد الميمون تشهد تطورًا متناميًا في كل الأصعدة، وحضورًا لافتًا ومميزًا في كافة الميادين؛ حيث أصبحت مملكتنا الحبيبة محطّ الأنظار بتبوّئها مكانة عالية بين الدول، وذلك بفضل الله سبحانه، ثم بالجهود الحثيثة التي يقوم بها عرّاب الرؤية وقائد التنمية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.