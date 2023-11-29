احتفاءً باستضافة "إكسبو 2030".. مدير "تعليم الرياض": القيادة أولت هذا الملف عناية بالغة
احتفت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بفوز المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030" في العاصمة الرياض؛ حيث شاركت حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي الفرحة بهذا الفوز من خلال عدد من المنتجات الإعلامية، وذلك بمشاركة الطلبة ومعلميهم.
وخصّصت مدارس الإدارة الإذاعة المدرسية للحديث عن هذا الفوز، والتطلعات والمكاسب الكبيرة لاستضافة المملكة للمعرض.
ورفع المديرُ العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030" في العاصمة الرياض.
وأكّد أن جهود واهتمام وقيادة سمو ولي العهد، وما أولاه لهذا الملف من عناية بالغة؛ أثمَرَ عن فوز الرياض وبمباركة دولية واسعة؛ مشيرًا إلى أن هذه الاستضافة تعكس التضافر والتعاون وبناء الخطط لتحقيق غدٍ أفضل لبلادنا.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة وعبر حسابها على منصة "X"، وحسابات منصات التواصل الاجتماعي الأخرى؛ نشرت العديد من رسائل التهنئة احتفاءً بهذه المناسبة الكبيرة، مشيرًا إلى أن حسابات مكاتب التعليم والمدارس نشرت التصاميم الفنية والرسائل المتنوعة الخاصة بالتهنئة، ومعلومات عن معرض الرسمية في إكسبو 2030.
وعبّر طلاب متوسطة الإمام السوسي لتحفيظ القرآن الكريم: نواف العندس، وسعود المانع، وعبدالله المقري، ومحمد المطوع، ومحمد العمري، باللغتين العربية والإنجليزية؛ عن بالغ سعادتهم وفخرهم واعتزازهم الكبير بفوز المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030" في العاصمة الرياض، ورفعوا بهذه المناسبة الغالية والعزيزة التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال مدير المدرسة حسن السرحاني: المملكة تمكّنت من النجاح بحقّ في استضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض، والذي يهدف إلى إيجاد حلول للتحديات الأساسية التي يواجهها العالم، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الاستدامة والفرص والابتكارات التكنولوجية وتبادل العلم والثقافة والتراث.
وأضاف: المملكة في هذا العهد الميمون تشهد تطورًا متناميًا في كل الأصعدة، وحضورًا لافتًا ومميزًا في كافة الميادين؛ حيث أصبحت مملكتنا الحبيبة محطّ الأنظار بتبوّئها مكانة عالية بين الدول، وذلك بفضل الله سبحانه، ثم بالجهود الحثيثة التي يقوم بها عرّاب الرؤية وقائد التنمية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.