انطلاق الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني

تنطلق اليوم الخميس الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني (الحالي) للعام الدراسي الحالي 1445هـ، في جميع مدارس البنين والبنات بجميع مناطق المملكة.
وتنطلق في مدارس التعليم العام للبنين والبنات الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني بدلًا من موعدها المحدد؛ بحسب الخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وهو يوم الأحد الموافق 8/ 8/ 1445هـ؛ وذلك لتزامن إجازة يوم التأسيس هذا العام مع آخر يوم في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وهو يوم الخميس الموافق 12/ 8/ 1445هـ، الذي تبدأ فيه إجازة يوم التأسيس وإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني لمدة عشرة أيام، ويبدأ بعدها الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22/ 8/ 1445هـ، الموافق 3/ 3/ 2024م.