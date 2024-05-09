السعودية تطرح فرصاً استثمارية بـ 100 مليار دولار خلال مؤتمر مستقبل الطيران 2024

من جانبه قال وزير الاستثمار المھندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: "بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتوجيه ودعم قيادتنا الرشيدة - أيدھا الله -، وبتكاتف جھود أبنائھا، أصبحت المملكة، اليوم، وفي إطار رؤية المملكة 2030، من أھم مراكز الاستثمار الجديد في العالم؛ وھي تستھدف جذب استثمارات قيمتھا ثلاثة تريليونات وثلاثمئة مليار دولار بحلول عام 2030م"، مشيراً إلى أن قطاع الطيران المدني يُعد أحد القطاعات الاستثمارية الرئيسة، فضلاً عن كونه عامل تمكين أساس في خطة التحول والتنويع الاقتصادي الواسعة النطاق في المملكة، لافتاً إلى أنه في ھذا الإطار، سيُتيح مؤتمر مستقبل الطيران فرصاً متميزةً للمستثمرين ليكونوا جزءاً من ھذا التحول.