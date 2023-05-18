الجامعات السعودية تتصدر عربيًا في تصنيف الأفضل عالميًا لعام 2023

وحلّت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة الأولى سعوديًا وعربيًا والـ 245 عالميًا، تلتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في المرتبة الثانية سعوديًا وعربيًا والـ 279 عالميًا، وجامعة الملك سعود في المرتبة الثالثة سعوديًا وعربيًا والـ 352 عالميًا، من بين 20 ألف جامعة عالمية.