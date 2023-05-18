الجامعات السعودية تتصدر عربيًا في تصنيف الأفضل عالميًا لعام 2023

حققت 3 جامعات سعودية المراتب الأولى عربيًا، وفقًا لمركز تصنيف الجامعات العالمية "CWUR" لعام 2023.
وحلّت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة الأولى سعوديًا وعربيًا والـ 245 عالميًا، تلتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في المرتبة الثانية سعوديًا وعربيًا والـ 279 عالميًا، وجامعة الملك سعود في المرتبة الثالثة سعوديًا وعربيًا والـ 352 عالميًا، من بين 20 ألف جامعة عالمية.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الجامعات الأمريكية المراكز الثلاث الأولى، حيث جاءت جامعة هارفارد في المرتبة الأولى عالميًا، تليها جامعتا ماساتشوستس للتكنولوجيا وستانفورد في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.
ويُعَدُ تصنيف (CWUR) أحد أكثر التصنيفات شمولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم إعداده بواسطة فريق من الخبراء في هذين المجالين، ويشمل التصنيف أكثر من 20 ألف جامعة حول العالم.
وفيما يلي أفضل عشر جامعات سعودية وفقًا لمركز تصنيف الجامعات العالمية:
1- جامعة الملك عبدالعزيز
2- جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
3- جامعة الملك سعود
4- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
5- جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
6- جامعة الملك خالد
7- جامعة الطائف
8- جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
9- جامعة طيبة
10- جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
وفيما يلي أفضل عشر جامعات في العالم:
1- هارفارد - أمريكا
2- ماساتشوستس للتكنولوجيا - أمريكا
3- ستانفورد - أمريكا
4- كامبريدج - بريطانيا
5- أكسفورد - بريطانيا
6- برينستون - أمريكا
7- شيكاغو - أمريكا
8- كولومبيا - أمريكا
9- بنسلفانيا - أمريكا
10- ييل - أمريكا