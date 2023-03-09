من وحي الطبيعة.. لوحات ساحرة ترسمها الورود على قمم جبال "شفا الطائف"

ومن النباتات العطرية التي تشتهر الطائف بزراعتها الورد، حيث تنتشر مزارعها على نطاق واسع في المحافظة، ويتميز بألوانه ورائحته الفريدة التي يستخلص منه أطيب وأغلى العطور ومنتجات الورد الأخرى، ويمر قطافها بثلاث مراحل وهي: قطف الورد قبل شروق الشمس ثم وزنه لمعرفة كمية حصاده ثم تقطيره.