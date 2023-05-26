المملكة تؤكد أهمية تطوير منظومات الابتكار وتبنّي سياسات محفزة لاستخدام العلوم

وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي لتحسين جاهزية الدول الأعضاء للذكاء الاصطناعي، وتبادل المتخصصين في هذا المجال، ومُشاركة البيانات الضخمة بين الدول الأعضاء، وأقروا أهداف المنتدى وحوكمته ولجانه الفنية، التي شملت التقنيات الجديدة، والصحة والطب، والأمن الغذائي، والمياه، وتغيّر المناخ، والتحدِّيات البيئية، والتعليم، وحاضنات التقنية، ومجمعات العلوم.