عظماء ولدوا في رمضان.. " فخر المسلمين" الذي فسر القرآن وبلغت شهرته الآفاق

كان الرازي ذا ثروة ومماليك واحترام لدى الملوك، وصنف عشرات الكتب في جميع علوم عصره فذكر "ابن كثير"، أنه كتب مائتي مصنف، وكان الناس يقبلون على كتبه في حياته يدرسونها، ومن أبرز مؤلفاته: "التفسير الكبير"، و"الأربعين في أصول الدين"، و"شرح عيون الحكمة لابن سينا"، و"عصمة الأنبياء"، و"الملخص في المنطق والحكمة".