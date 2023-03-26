عظماء ولدوا في رمضان.. " فخر المسلمين" الذي فسر القرآن وبلغت شهرته الآفاق

واحدٌ من عظماء المسلمين الذين ولدوا في شهر رمضان المبارك، العالم الكبير فخر الدين الرازي، والذي في رمضان سنة 544 وهو المفسر والأصولي الكبير صاحب تفسير القرآن الكريم المعروف باسم مفاتيح الغيب، وقد تجاوزت مؤلفاته المائة كتاب في شتى العلوم.
هو مفسر وفقيه وأصولي وكذلك أديب وشاعر وطبيب، كان من أبرز علماء زمانه في العلوم الشرعية والعربية وعلم المنطق والفلسفة والحكمة، وبرع أيضًا في العلوم الرياضية، وينسب إلى مدينة الري التي ولد بها عام 1150.
نشأ "الرازي" في بيت علم، فقد كان والده "ضياء الدين عمر" خطيب الري وعالمها وأحد أبرز علماء عصره في الأصول وكان المعلم الذي تلقى "الرازي" على يديه العلم وبسببه شغف بالعلم وانكب على الدرس والتحصيل، واستطاع في فترة وجيزة استيعاب كثير من كتب المتقدمين.
حرص "الرازي" على التجول في أرجاء المدن الإسلامية الشرقية للاستزادة في المعرفة والعلم، وحينما نضج أصبح إمامًا في العلوم الشرعية ولا سيما في الفقه والأصول والتفسير، وأصبح صاحب مجلس علم يأتي إليه طلاب العلم والعلماء من كل حدب وصوب، على الرغم من أن جمهورًا من العامة كان يرميه بـ"انحلال العقيدة".
كان الرازي ذا ثروة ومماليك واحترام لدى الملوك، وصنف عشرات الكتب في جميع علوم عصره فذكر "ابن كثير"، أنه كتب مائتي مصنف، وكان الناس يقبلون على كتبه في حياته يدرسونها، ومن أبرز مؤلفاته: "التفسير الكبير"، و"الأربعين في أصول الدين"، و"شرح عيون الحكمة لابن سينا"، و"عصمة الأنبياء"، و"الملخص في المنطق والحكمة".