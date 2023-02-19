مسؤول أممي يناقش مع المسؤولين بالمملكة أولويات التنمية وسبل توسيع الشراكة

ويعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شريكًا موثوقًا به في المملكة لأكثر من 40 عامًا؛ حيث يدعم أولويات التنمية في المملكة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.