مسؤول أممي يناقش مع المسؤولين بالمملكة أولويات التنمية وسبل توسيع الشراكة

يشارك مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر، بعد غد الثلاثاء، في منتدى الرياض الدولي الإنساني، المقرر بدء دورته الثالثة خلال يومي 20 و21 فبراير الجاري.
ويناقش "شتاينر" في المنتدى مع الشركاء الدوليين بمجال التنمية والشؤون الإنسانية، سُبل توحيد الجهود في مجالات العمل الإنساني والإنمائي وبناء السلام في إطار الأمم المتحدة، والتأكيد على أهمية التدخلات الإنمائية الاستباقية والوقائية في الاستجابة للأزمات الناشئة بسبب الصراعات.
وسيطّلع مع شركاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على التقدم الذي أحرزته المملكة في السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ورؤية المملكة 2030.
كما يناقش "شتاينر"، خلال المنتدى الشراكات طويلة الأمد القائمة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة المملكة لدعم جهود التنمية، وفرص تعزيز تلك الشراكات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في ضوء الدور المتنامي والريادي للمملكة في قيادة العمل التنموي والإنساني في مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الدول العربية ومجموعة العشرين.
ويعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شريكًا موثوقًا به في المملكة لأكثر من 40 عامًا؛ حيث يدعم أولويات التنمية في المملكة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن زيارة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر، تعد الأولى الرسمية له إلى المملكة منذ تعيينه.